Жительница Приморья петардами отогнала тигра от своего дома

Хищник перепрыгнул забор, но наткнулся на вооружённую женщину.

Источник: ТГ-канал "Новости Приморья | Владивосток"

На станции Виневитино в Надеждинском районе Приморья местная жительница Валентина петардами отпугнула амурского тигра, который ночью пришёл на её подворье.

Хищник перепрыгнул через забор, но вместо добычи встретил отпор. Женщина оперативно среагировала и заставила зверя ретироваться.

По словам Валентины, тигр заметно хромал, что натолкнуло её на мысль: это, вероятно, тот же хищник, который в начале января уже похищал собак в округе. Тогда несколько псов пропали из частных подворий, и местные жители подозревали нападение краснокнижного зверя.

Жителям сёл в зоне риска рекомендуют не выпускать домашних животных без присмотра и по возможности запирать их на ночь в закрытых помещениях.