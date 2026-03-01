Жительница Приморья петардами отогнала тигра от своего дома

По словам Валентины, тигр заметно хромал, что натолкнуло её на мысль: это, вероятно, тот же хищник, который в начале января уже похищал собак в округе. Тогда несколько псов пропали из частных подворий, и местные жители подозревали нападение краснокнижного зверя.