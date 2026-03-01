Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске водитель Cadillac сбил девочку на пешеходном переходе

Ребенка доставили в больницу.

Источник: ГАИ по Новосибирску

Днем 28 февраля в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным ГАИ, в 11:50 водитель 1982 года рождения за рулем автомобиля Cadillac Escalade ехал по улице Доватора. У дома № 31А, завершая проезд регулируемого перекрестка, мужчина сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу справа налево.

Пострадавшую 2010 года рождения доставили в больницу. Характер травм уточняется.

На месте работали сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.