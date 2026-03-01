В Новосибирске водитель Cadillac сбил девочку на пешеходном переходе

Днем 28 февраля в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
По предварительным данным ГАИ, в 11:50 водитель 1982 года рождения за рулем автомобиля Cadillac Escalade ехал по улице Доватора. У дома № 31А, завершая проезд регулируемого перекрестка, мужчина сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу справа налево.
Пострадавшую 2010 года рождения доставили в больницу. Характер травм уточняется.
На месте работали сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.