В Новосибирске водитель Cadillac сбил девочку на пешеходном переходе

По предварительным данным ГАИ, в 11:50 водитель 1982 года рождения за рулем автомобиля Cadillac Escalade ехал по улице Доватора. У дома № 31А, завершая проезд регулируемого перекрестка, мужчина сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу справа налево.