Машина превратилась в факел: спасатели вырезали людей из искореженного авто в Приморье

Огонь охватил транспортное средство на площади пяти квадратных метров — автомобиль был уничтожен пламенем практически полностью. Во второй машине ситуация оказалась не менее критической: конструкция кузова деформировалась настолько сильно, что двое пассажиров оказались намертво зажаты в салоне.