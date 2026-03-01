Машина превратилась в факел: спасатели вырезали людей из искореженного авто в Приморье

Жуткое ДТП произошло в Большом Камне. В районе базы отдыха «Нептун» лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. После удара одна из машин мгновенно вспыхнула. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Огонь охватил транспортное средство на площади пяти квадратных метров — автомобиль был уничтожен пламенем практически полностью. Во второй машине ситуация оказалась не менее критической: конструкция кузова деформировалась настолько сильно, что двое пассажиров оказались намертво зажаты в салоне.
На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Спасателям пришлось применить специальный гидравлический инструмент, чтобы разжать металл и добраться до людей.
«Пожарные успешно деблокировали пострадавших и передали их бригаде скорой помощи для госпитализации», — рассказали в МЧС Приморского края.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.