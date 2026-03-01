Ричмонд
Армия Израиля поразила более 30 целей в Иране

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что поразила более 30 целей в Иране, включая системы ПВО, системы запуска ракет и военные командные центры.

Источник: Getty Images

«ВВС Израиля атаковали более 30 целей… по Ирану, включая системы ПВО, системы запуска ракет, цели режима и военные командные центры», — говорится в Telegram-канале армии.

В заявлении армии уточняется, что речь идет об объектах на западе и в центре Ирана.

