Армия Израиля поразила более 30 целей в Иране

«ВВС Израиля атаковали более 30 целей… по Ирану, включая системы ПВО, системы запуска ракет, цели режима и военные командные центры», — говорится в Telegram-канале армии.
В заявлении армии уточняется, что речь идет об объектах на западе и в центре Ирана.
