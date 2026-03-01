Ричмонд
Эксперт рассказал, есть ли шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Шансы найти живыми пропавшую в Пермском крае группу туристов на снегоходах есть, но они невысокие, туристы могли замерзнуть, заявил РИА Новости местный проводник Артем Иванов.

Источник: МЧС Пермского края/MAX

По данным СК РФ, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Туристы выдвинулись на снегоходах на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено. Ведутся поиски.

«Шансы их найти живыми есть, но, наверное, невысокие», — заявил агентству проводник.

По его словам, туристы уже могли замерзнуть.

«Могли ли они провалиться в какую-нибудь расщелину? Там есть несколько мест, где можно свалиться, но разом это не может произойти. То есть вначале бы это сделал один, другие бы заметили опасность и предприняли какие-то меры», — отметил Иванов.