Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки устроили беспорядки в Ленинском районе Новосибирска

Они не первый раз терроризируют людей.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинском районе Новосибирска группа подростков совершает серию противоправных действий. Очередной инцидент произошёл в Горском микрорайоне, несовершеннолетние попытались ограбить зоомагазин, сообщает Atas.info.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. На записи видно, как несколько детей среднего школьного возраста врываются в торговый зал с угрожающими криками и начинают прятать товары в карманы. Пока сотрудница магазина пытается остановить одного из нарушителей, другой успевает скрыться с украденным.

Это не первый случай хулиганства с участием этой компании. Ранее подростки выскакивали на трамвайные пути на улицах Котовского и Сибиряков‑Гвардейцев и разгромили магазин суши на улице Космической.

Полиция уже отреагировала на ситуацию. По факту противоправных действий несовершеннолетних подано заявление, личности нарушителей установлены, проводится проверка.