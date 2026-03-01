Подростки устроили беспорядки в Ленинском районе Новосибирска

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. На записи видно, как несколько детей среднего школьного возраста врываются в торговый зал с угрожающими криками и начинают прятать товары в карманы. Пока сотрудница магазина пытается остановить одного из нарушителей, другой успевает скрыться с украденным.