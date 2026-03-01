Подростки устроили беспорядки в Ленинском районе Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска группа подростков совершает серию противоправных действий. Очередной инцидент произошёл в Горском микрорайоне, несовершеннолетние попытались ограбить зоомагазин, сообщает Atas.info.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. На записи видно, как несколько детей среднего школьного возраста врываются в торговый зал с угрожающими криками и начинают прятать товары в карманы. Пока сотрудница магазина пытается остановить одного из нарушителей, другой успевает скрыться с украденным.
Это не первый случай хулиганства с участием этой компании. Ранее подростки выскакивали на трамвайные пути на улицах Котовского и Сибиряков‑Гвардейцев и разгромили магазин суши на улице Космической.
Полиция уже отреагировала на ситуацию. По факту противоправных действий несовершеннолетних подано заявление, личности нарушителей установлены, проводится проверка.