Житель Новосибирской области попал под поезд и выжил

Грузовой поезд наехал на пешехода около остановочной платформы Салаир. Об этом сообщили в дежурной части линейного отдела МВД России на станции Инская.
По предварительным данным, происшествие случилось с 45‑летним мужчиной. Он проехал нужную станцию и решил вернуться домой пешком по железнодорожным путям. В какой‑то момент мужчина поскользнулся и упал на рельсы прямо перед приближающимся грузовым составом.
Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно‑оперативная группа транспортной полиции.
Транспортные полицейские призывают граждан не ходить вдоль железнодорожных путей.