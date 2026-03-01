Ричмонд
Житель Новосибирской области попал под поезд и выжил

Он сильно пострадал.

Источник: Транспортная полиция Сибири

Грузовой поезд наехал на пешехода около остановочной платформы Салаир. Об этом сообщили в дежурной части линейного отдела МВД России на станции Инская.

По предварительным данным, происшествие случилось с 45‑летним мужчиной. Он проехал нужную станцию и решил вернуться домой пешком по железнодорожным путям. В какой‑то момент мужчина поскользнулся и упал на рельсы прямо перед приближающимся грузовым составом.

Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно‑оперативная группа транспортной полиции.

Транспортные полицейские призывают граждан не ходить вдоль железнодорожных путей.