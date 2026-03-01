Житель Новосибирской области попал под поезд и выжил

По предварительным данным, происшествие случилось с 45‑летним мужчиной. Он проехал нужную станцию и решил вернуться домой пешком по железнодорожным путям. В какой‑то момент мужчина поскользнулся и упал на рельсы прямо перед приближающимся грузовым составом.