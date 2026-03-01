Новосибирский бизнесмен Евгений Богорад отправился на СВО из СИЗО

Напомним, в 2019 году Богорада признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приготовлении к преступлению: тогда он получил 5,5 лет условно и штраф 500 тысяч рублей. По версии следствия, в 2006—2009 годах бизнесмен, руководя преступной группой, похитил около 238 миллионов рублей с помощью фиктивных договоров. В июне 2024 его вновь задержали — на этот раз по делу о мошенничестве с долгом в 300 тысяч долларов.