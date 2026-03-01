Новосибирский бизнесмен Евгений Богорад отправился на СВО из СИЗО

Евгений Богорад, известный новосибирский предприниматель, отправился служить добровольцем на СВО из мест заключения под стражей. Информацию подтвердили источники Сиб.фм.
Богорад находился в изоляторе по делу, связанному с новосибирским аквапарком: в сентябре 2024 года Лефортовский суд Москвы приговорил его к полутора годам содержания под стражей. Адвокаты неоднократно добивались замены меры пресечения на домашний арест — ссылались на состояние здоровья бизнесмена, наличие двоих несовершеннолетних детей и другие обстоятельства, — но безуспешно: суд счёл, что есть риск побега или давления на следствие.
По новому законодательству участие в боевых операциях может стать основанием для приостановления уголовного преследования или освобождения от ответственности.
Напомним, в 2019 году Богорада признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приготовлении к преступлению: тогда он получил 5,5 лет условно и штраф 500 тысяч рублей. По версии следствия, в 2006—2009 годах бизнесмен, руководя преступной группой, похитил около 238 миллионов рублей с помощью фиктивных договоров. В июне 2024 его вновь задержали — на этот раз по делу о мошенничестве с долгом в 300 тысяч долларов.