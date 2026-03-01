ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после иранского удара

Армия обороны Израиля сообщила о проведении поисково-спасательных работ в центральной части Израиля после ракетного удара со стороны Ирана. Военные и экстренные службы обследуют место происшествия и занимаются извлечением людей, оказавшихся под завалами разрушенных зданий.
Ранее в ЦАХАЛ заявляли, что система противовоздушной обороны страны не обеспечивает полной защиты на фоне новых ракетных пусков.
Телеканал CNN со ссылкой на израильскую службу скорой помощи сообщил, что в результате ударов погиб один человек, ещё 121 получил ранения. По данным медиков, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.
Ранее сообщалось, что Тель-Авив оказался под ракетным обстрелом со стороны Ирана. В небе над городом были слышны взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны.