ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после иранского удара

Армия обороны Израиля сообщила о проведении поисково-спасательных работ после ракетного удара со стороны Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля сообщила о проведении поисково-спасательных работ в центральной части Израиля после ракетного удара со стороны Ирана. Военные и экстренные службы обследуют место происшествия и занимаются извлечением людей, оказавшихся под завалами разрушенных зданий.

Ранее в ЦАХАЛ заявляли, что система противовоздушной обороны страны не обеспечивает полной защиты на фоне новых ракетных пусков.

Телеканал CNN со ссылкой на израильскую службу скорой помощи сообщил, что в результате ударов погиб один человек, ещё 121 получил ранения. По данным медиков, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что Тель-Авив оказался под ракетным обстрелом со стороны Ирана. В небе над городом были слышны взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны.

