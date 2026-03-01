В Тульской области отменили режим опасности атаки БПЛА

ТУЛА, 1 марта. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА», — написал он.
О введении режима опасности Миляев сообщал 28 февраля в 17:29 мск.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше