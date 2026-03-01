Ричмонд
В Тульской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Угрозу вводили 28 февраля в 17:29 мск.

ТУЛА, 1 марта. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА», — написал он.

О введении режима опасности Миляев сообщал 28 февраля в 17:29 мск.

