В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал он в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе 1 марта в 01:32 мск.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше