Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали четыре человека

В Белгородской области украинские беспилотные аппараты атаковали коммерческий объект в Белгородском округе и местных жителей в Шебекинском округе. В результате инцидентов пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

Согласно губернатору, в посёлке Разумное беспилотник атаковал коммерческое здание, в результате удара две женщины получили баротравмы, одна из них отказалась от транспортировки в медучреждение и госпитализации. В самом объекте пострадали кровля, потолок и внутренняя отделка.

В Шебекино FPV-дрон попал в автомобиль мужчины. Пострадавший получил осколочное ранение и перелом плеча. Транспортное средство оказалось частично разрушено. Ещё одна женщина из посёлка Маслова Пристань также пострадала при детонации БПЛА, у неё выявлена минно-взрывная травма.

Ранее Life.ru писал, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области сотрудники ТЦК попытались силой забрать прохожего в армию, но вмешательство российского беспилотника сорвало их действия. Заметив FPV-дрон, сотрудники ТЦК разбежались, чем и воспользовался мирный житель — ему удалось уйти. После этого оператор БПЛА уничтожил микроавтобус.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше