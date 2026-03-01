Ричмонд
В Красноярске девушка-подросток украла из квартиры подруги дорогое кольцо

Молодая горожанка пришла в гости к подруге и похитила кольцо ее мамы.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске перед судом предстанет обвиняемая в краже кольца из квартиры подруги. Об этом рассказали в краевом МВД. Пропажу своего украшения стоимостью 95 тысяч рублей заметила мама девушки. Обычно кольцо лежало в тумбочке в спальне, но в этот раз его не было. 17-летняя дочь потерпевшей рассказала ей, что днем у них в гостях была ее подруга. Женщина попросила позвонить ей, но та отрицала, что что-то брала. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Причастность подруги дочери к краже была установлена. Кольцо она сдала в комиссионный магазин за 18 тысяч рублей, которые потратила на себя. Теперь ранее не судимой горожанке грозит до шести лет колонии.