Центральное командование ВС США показало кадры ударов по Ирану

На записи зафиксированы атаки по трём предполагаемым ракетным комплексам, а также по радиолокационной станции. При этом официальная информация о результатах и масштабах возможных разрушений не уточняется.
Судя по представленным материалам, удары могли наноситься с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. Дополнительные детали операции командование не раскрыло.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия Соединённых Штатов и Израиля в отношении Ирана направлены на ликвидацию страны, неудобной для Запада.