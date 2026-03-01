Ричмонд
Центральное командование ВС США показало кадры ударов по Ирану

ВС США опубликовали видеозапись ударов по объектам на территории Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Центральное командование ВС США опубликовало видеозапись ударов по объектам на территории Ирана. Кадры были размещены в социальной сети X*.

На записи зафиксированы атаки по трём предполагаемым ракетным комплексам, а также по радиолокационной станции. При этом официальная информация о результатах и масштабах возможных разрушений не уточняется.

Судя по представленным материалам, удары могли наноситься с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. Дополнительные детали операции командование не раскрыло.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия Соединённых Штатов и Израиля в отношении Ирана направлены на ликвидацию страны, неудобной для Запада.

