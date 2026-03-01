IRNA: Иран подтвердил гибель секретаря совета обороны и командующего КСИР

Иран официально подтвердил гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура. Об этом сообщило государственное агентство IRNA.
По данным агентства, оба высокопоставленных представителя иранского руководства погибли в результате удара, нанесённого США и Израилем по территории республики.
Дополнительные подробности о времени и месте произошедшего, а также о возможных последствиях атаки в публикации не уточняются.
Ранее В Иране сообщили о назначении Ахмад Вахиди новым командующим Корпус стражей исламской революции. Он занимал должность советника прежнего руководителя структуры.
