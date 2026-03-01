Ричмонд
IRNA: Иран подтвердил гибель секретаря совета обороны и командующего КСИР

Иран официально подтвердил гибель командующего КСИР.

Источник: Аргументы и факты

Иран официально подтвердил гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура. Об этом сообщило государственное агентство IRNA.

По данным агентства, оба высокопоставленных представителя иранского руководства погибли в результате удара, нанесённого США и Израилем по территории республики.

Дополнительные подробности о времени и месте произошедшего, а также о возможных последствиях атаки в публикации не уточняются.

Ранее В Иране сообщили о назначении Ахмад Вахиди новым командующим Корпус стражей исламской революции. Он занимал должность советника прежнего руководителя структуры.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше