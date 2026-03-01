В Башкирии супругов лишили сбережений на автомобиль

В Нефтекамске супружеская пара обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Супруги рассказали, что планировали приобрести автомобиль, собрали деньги и искали подходящий вариант. В одном из мессенджеров они нашли канал официального поставщика иномарок. Будущие покупатели изучили отзывы — они были благоприятными, и затем позвонили на указанный номер. При общении с менеджером супруги выбрали машину стоимостью 1,1 млн руб. плюс 400 тыс. руб. на «растаможку». Спустя некоторое время у покупателей попросили ещё 500 тыс., как-то объяснив подорожание.