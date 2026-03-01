Частный дом и пристройка сгорели в Уссурийском округе Приморья

Серьезный пожар произошел в Уссурийском городском округе. В селе Кроуновка вспыхнул частный жилой сектор: огонь охватил одноэтажный дом и хозяйственные постройки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Сигнал поступил на пульт пожарной охраны, когда пламя уже набрало силу. К моменту прибытия первых расчетов ситуация была критической: пристройка горела открытым пламенем, а огонь стремительно распространялся на само жилое здание, частично охватив и его.
Пожарным пришлось действовать максимально оперативно, чтобы остановить стихию. Благодаря слаженным действиям пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать.
«Общая площадь, пройденная огнем, составила около 120 квадратных метров», — рассказали в МЧС Приморского края.
В результате происшествия строения получили серьезные повреждения. Дознавателям МЧС предстоит выяснить причину возгорания и оценить материальный ущерб. Информации о пострадавших не поступало.