Силы ПВО за ночь сбили 27 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, восемь дронов уничтожили над Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями, один — над Ростовской областью, передает ТАСС.

Днем ранее в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.

20 февраля глава Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь. 30-летний житель города получил осколочное ранение головы и грудной клетки.

