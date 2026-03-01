Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР два человека пострадали в результате атаки беспилотников

В двух районах Донецкой Народной Республики пострадали два человека из-за атаки украинских беспилотников. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Источник: Life.ru

«В Красногвардейском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 г.р. В Калининском районе Донецка пострадала девушка 2004 г.р. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, атака дронов повредила остекление в двух четырёх многоквартирных домах и в двух медучреждениях.

Ранее в Белгородской области беспилотники нанесли удар по двум округам: Белгородскому и Шебекинскому. В результате происшествий пострадали четыре человека: три женщины и один мужчина. В посёлке Разумное беспилотник атаковал коммерческое здание, в результате удара две жительницы получили баротравмы, одна из них отказалась от госпитализации.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше