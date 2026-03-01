В ДНР два человека пострадали в результате атаки беспилотников

Ранее в Белгородской области беспилотники нанесли удар по двум округам: Белгородскому и Шебекинскому. В результате происшествий пострадали четыре человека: три женщины и один мужчина. В посёлке Разумное беспилотник атаковал коммерческое здание, в результате удара две жительницы получили баротравмы, одна из них отказалась от госпитализации.