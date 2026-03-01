Ричмонд
Волгоградский облсуд подтвердил приговор отцеубийце из Михайловки

Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда оставила без изменения приговор жителю Михайловки, который три года назад до смерти забил своего отца.

Источник: v102.ru

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных, которые вынесли мужчине обвинительный вердикт. Ему было назначено 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, но приговор был обжалован.

Как сообщили в Михайловском районном суде, осужденный и его адвокат просили отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Следствием и судом установлено, что отец и сын вместе жили и периодически выпивали. В ходе конфликта, который произошел 11 июня 2022 года на кухне, сын более 20 раз ударил родственника кулаками по голове, груди и плечам. В результате пострадавшего на следующий день госпитализировали в ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа, множественными кровоподтеками различных частей тела, а также переломами трех правых и восьми левых ребер. 18 июля мужчина умер в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).