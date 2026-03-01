Волгоградский облсуд подтвердил приговор отцеубийце из Михайловки

Следствием и судом установлено, что отец и сын вместе жили и периодически выпивали. В ходе конфликта, который произошел 11 июня 2022 года на кухне, сын более 20 раз ударил родственника кулаками по голове, груди и плечам. В результате пострадавшего на следующий день госпитализировали в ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа, множественными кровоподтеками различных частей тела, а также переломами трех правых и восьми левых ребер. 18 июля мужчина умер в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.