В ЛНР при атаке дрона ВСУ погиб волонтёр из Ставрополья, двое ранены

Ранее в Белгородской области украинские БПЛА атаковали коммерческий объект в Белгородском округе и местных жителей. В Шебекино FPV-дрон попал в автомобиль мужчины, в посёлке Разумное две женщины получили баротравмы при ударе по зданию, ещё одна женщина из посёлка Маслова Пристань также пострадала при детонации БПЛА.