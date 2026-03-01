Ричмонд
В ЛНР при атаке дрона ВСУ погиб волонтёр из Ставрополья, двое ранены

В Марковском округе в Луганской Народной Республике беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал два гражданских автомобиля. Под удар попали волонтёры, доставившие гуманитарную помощь в республику. Об этом сообщил в МАХ глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня вечером беспилотник ВСУ атаковал два гражданских автомобиля в Марковском муниципальном округе. Это были машины волонтёров, которые привезли в республику гуманитарную помощь», — написал Пасечник в своём канале.

Глава ЛНР сообщил, что 58-летний мужчина из Ставропольского края погиб на месте. Ещё двое добровольцев — жители Москвы и Подмосковья — получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Он подчеркнул, что люди приехали помогать другим, рискуя собственными жизнями. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в Белгородской области украинские БПЛА атаковали коммерческий объект в Белгородском округе и местных жителей. В Шебекино FPV-дрон попал в автомобиль мужчины, в посёлке Разумное две женщины получили баротравмы при ударе по зданию, ещё одна женщина из посёлка Маслова Пристань также пострадала при детонации БПЛА.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

