Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащие «Севера» проводят разминирование приграничья Белгородской области

Подразделения инженерных войск в составе группировки «Север» ведут разминирование в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Источник: Life.ru

«Военные инженеры представительства Международного противоминного центра в составе группировки войск “Север” проводят разминирование в приграничных районах Белгородской области», — уточняет пресс-служба ведомства.

Сапёры в приграничных районах Белгородской области обезвреживают сбитый беспилотник украинских сил. По словам сапёра с позывным Гара, накладным зарядом была уничтожена несдетонировавшая боевая часть, что позволило исключить угрозу для гражданского населения.

Как отмечают специалисты, в зоне ответственности группировки помимо БПЛА противника регулярно выявляются боеприпасы зарубежного производства, включая кассетные суббоеприпасы и реактивные снаряды. Опасные находки выявляются на дорогах и вблизи гражданской инфраструктуры населённых пунктов.

Ранее в ЛНР при атаке дрона ВСУ погиб волонтёр из Ставрополья. 58-летний мужчина из Ставропольского края погиб на месте. Ещё двое добровольцев — жители Москвы и Подмосковья — получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Люди приехали помогать другим, рискуя собственными жизнями.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше