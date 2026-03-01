В Челябинске нашли малолетнего осквернителя памятника герою ВОВ

Комиссия по делам несовершеннолетних примет решение относительно наказания — родителям нарушителя грозит штраф. Мэр Челябинска Алексей Лошкин подчеркнул важность заботы о городской среде и недопустимости актов вандализма, подчеркнув необходимость коллективных усилий горожан для сохранения чистоты и порядка в городе.