Ударились в воровство: в минувшие сутки омички активно «обчищали» районные магазины

По горячим следам омским полицейским удалось две кражи из магазинов, совершенных омичками 28 февраля. В Азовском районе, на воровстве продуктов из супермаркета попалась 50-летняя дама. Женщина втихаря набрала «вкусняшек» на 18 тысяч рублей, но момент совершения ею противоправных действий попал на видеокамеру из торгового зала. Как оказалось, пожилая похитительница имеет богатое криминальное прошлое — ранее она была судима за кражу, грабеж и драку. А в поселке Крутая Горка кража произошла в отделе косметики местного торгового центра. Незаконно пополнить свои запасы парфюмерии решилась 31-летняя местная жительница. Ущерб от действий этой дамы составил 25 тысяч рублей, и она также, как и предыдущая дама, оказалась знакома сотрудникам полиции — омичку уже судили за присвоение и растрату.