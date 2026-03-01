Ричмонд
За ночь расчёты ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 27 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — восемь — сбили над Брянской областью. По семь БПЛА ликвидировали над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями. Ещё один аппарат уничтожили над Ростовской областью.

Группировка войск «Запад» за сутки перехватили 60 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины и три снаряда РСЗО HIMARS. Расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили три реактивных снаряда, три барражирующих и двадцать восемь беспилотников. Также ликвидированы шестьдесят тяжёлых квадрокоптеров. Были уничтожены станция разведки, тридцать семь пунктов управления дронами, спутниковая станция Starlink и пять полевых складов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

