В Исилькуле водитель без прав сбил семилетнего ребёнка

Водителем оказался молодой парень без прав.

Вечером 28 февраля в Исилькуле произошло ДТП с участием ребёнка. 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» на улице Некрасова сбил семилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины. Школьнику потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

В ходе проверки выяснилось, что у молодого человека нет водительских прав, а автомобиль принадлежит его сестре. В отношении нарушителя составлено сразу четыре административных протокола за различные нарушения ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водителям следует быть предельно внимательными во дворах и вблизи припаркованного транспорта, а родителям — регулярно объяснять детям правила безопасного перехода проезжей части.

Ранее мы сообщали, что на «трассе смерти» в Омской области инспекторы ДПС остановили грузовик, за рулём которого оказался 42-летний водитель из другого региона без прав нужной категории.