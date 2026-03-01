В Исилькуле водитель без прав сбил семилетнего ребёнка

Вечером 28 февраля в Исилькуле произошло ДТП с участием ребёнка. 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» на улице Некрасова сбил семилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины. Школьнику потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.
В ходе проверки выяснилось, что у молодого человека нет водительских прав, а автомобиль принадлежит его сестре. В отношении нарушителя составлено сразу четыре административных протокола за различные нарушения ПДД.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водителям следует быть предельно внимательными во дворах и вблизи припаркованного транспорта, а родителям — регулярно объяснять детям правила безопасного перехода проезжей части.
