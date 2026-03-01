Казахстанцы могут покинуть Иран через сухопутные границы

Речь идет о границах Ирана с Азербайджаном, Арменией, Турцией и Туркменистаном.
Посольство Казахстана в Иране открыло круглосуточные линии экстренной связи для граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана:
Дежурный телефон Посольства: +98 21 2256 5933.
Мобильный телефон: +98 936 208 4672.
Ранее сообщалось, что на территории Ирана находятся 96 граждан Казахстана.
Из них 18 являются сотрудниками дипломатических представительств, еще двое студентов, также 70 человек трудятся на иранском заводе «Заркух».
