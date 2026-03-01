После взрыва в Щучинске объявлен срочный сбор донорской крови

Медики напоминают, что донорами могут стать граждане старше 18 лет с весом не менее 55 килограммов. Перед процедурой рекомендуется отказаться от жирной и молочной пищи, не употреблять алкоголь за двое суток до сдачи крови, а также не принимать обезболивающие препараты за три дня до донации.