В Хабаровске мнимые электрики обманули пенсионеров на замене розеток

В Хабаровске жители дома на улице Вяземской сообщили о новом способе мошенничества, который активно используют двое неизвестных мужчин. По словам хабаровчан, злоумышленники представлялись «домовыми электриками» и выдавали себя за работников, проверяющих состояние щитков, сообщает телеграм-канал Хабаровск и другие новости.
Как утверждают жильцы, мужчины специально ослабляли нулевой провод в электрощитах на лестничных площадках. Из-за этого контакты начинали нагреваться и плавиться — создавая видимость серьёзной аварии. После этого звонили в квартиры, преимущественно пенсионерам, пугая их фразами о возможном пожаре и необходимости «срочно осмотреть проводку».
Осмотр, разумеется, заканчивался «находкой»: мошенники тут же объявляли, что в квартире «неисправные розетки», и предлагали срочно заменить их по цене около пяти тысяч рублей за штуку. Одну из жительниц дома таким способом обманули на 30 тысяч рублей — ей заменили несколько розеток, хотя реальной угрозы возгорания не было.
«Будьте внимательны и не впускайте в квартиру неизвестных якобы специалистов, особенно если они настаивают на дорогостоящем ремонте прямо сейчас. Проверенную информацию всегда можно уточнить в управляющей компании», — предупреждают жители.