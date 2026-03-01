В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома 10 человек

В начале седьмого часа утра в Екатеринбурге на улице Советской начался пожар. Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. На место ЧП выезжали три единицы техники и десять сотрудников МЧС.
Еще до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек. Среди них было десять детей.
— Тушение пожара осложнялось сильным задымлением в подъезде, — уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. — Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств спасены десять человек, в том числе три ребенка.
В пожаре один человек пострадал. Еще один погиб. К 06.57 огонь был потушен. Проливка и разбор сгоревших конструкций после этого продолжались до 08.18.