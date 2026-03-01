В Новосибирской области за сутки произошло 12 пожаров, есть погибший

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 12 пожаров, в результате одного из них погиб человек. На водоёмах происшествий не зафиксировано. Кроме того, спасатели ликвидировали последствия одного ДТП — в аварии пострадал один человек.