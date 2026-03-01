В Новосибирской области за сутки произошло 12 пожаров, есть погибший

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 12 пожаров, в результате одного из них погиб человек. На водоёмах происшествий не зафиксировано. Кроме того, спасатели ликвидировали последствия одного ДТП — в аварии пострадал один человек.
Трагический случай произошёл 28 февраля в селе Веселовское Краснозёрского района. В 11:56 загорелся частный жилой дом. Через четыре минуты после сообщения о возгорании на место прибыли пожарные. В этот момент из‑под кровли уже шёл дым.
Специалисты ликвидировали пламя менее чем за час. Площадь пожара составила 12 кв. м. По предварительной версии, причиной стала неправильная эксплуатация печи. Погиб 59-летний мужчина.
Людям напоминают, что нельзя оставлять без присмотра работающие электрообогреватели и печи, использовать неисправные электроприборы, также в МЧС просят быть осторожнее с открытым огнём, регулярно проверять исправность электропроводки в доме, а в случае возгорания немедленно звонить по номеру 101.