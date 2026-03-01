На Урале распространяется фейк о падении ракет

Режим ракетной опасности впервые объявили в Свердловской области накануне, 27 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Жителям рекомендовалось не выходить из зданий, а если они находились на улице — необходимо было найти капитальное строение или подземное укрытие. За время тревоги возникли перебои с мобильным интернетом и навигационным оборудованием в транспорте, в том числе в общественном. Тогда же учителя начали массово отпускать учеников из школы под личным контролем их родителей.