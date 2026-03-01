Ричмонд
Бабушка зашла в горящий дом, но не смогла спасти внука на пожаре в Кояново

Тело мальчика нашли пожарные, когда огонь был потушен.

Источник: МЧС по Пермскому краю

Бабушка получила ожоги, пытаясь спасти внука на пожаре в Кояново в Пермском крае, сообщили в СК по Пермскому краю.

В следственном комитете рассказали подробности трагедии, в которой погиб 13-летний ребёнок.

По информации ведомства, во время пожара женщина находилась на улице. Увидев, что здание горит, она попыталась спасти внука, но не смогла: огонь уже сильно распространился. Женщину 1960 года рождения госпитализировали с ожогами.

Напомним, ранее стало известно о пожаре в селе Кояново Пермского муниципального округа.

По факту гибели ребёнка на пожаре и травмирования женщины инициирована проверка. Решение о дальнейшем ходе дела следователи примут по итогам проверочных мероприятий.