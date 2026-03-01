Ричмонд
В Башкирии с начала года пропали более 70 детей

Чаще всего они теряются на улицах городов.

Источник: Госкомитет Башкортостана по ЧС

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил, что с начала 2026 года в Систему-112 поступило более 70 обращений о пропавших детях. В ведомстве отметили: чаще всего дети теряются не в лесах, а в городах — во дворах, торговых центрах или по дороге в школу.

При пропаже ребенка спасатели призывают звонить немедленно по номеру 112 или 102, не дожидаясь трех дней. Диспетчеру нужно сообщить ФИО и возраст ребенка, состояние здоровья, адрес или последнее известное место, приметы одежды и особые отметины.

Пока ждут службы, родственникам советуют оставаться на связи, проверить подъезды и дворы, а также оставить кого-то дома — ребенок может вернуться самостоятельно.