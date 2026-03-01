Задержан один из организаторов преступного сообщества «Махонинские»*

«В настоящее время 59-летнему Андрею Махонину предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в комментарии.
Напомним, его брат и второй организатор — 64-летний Александр Махонин — был задержан в октябре 2025 года, находится под домашним арестом.
Всего в преступном сообществе состояло 15 местных жителей в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении более 10 преступлений: в создании преступного сообщества и участии в нем, похищении человека, совершении разбойных нападений, серии вымогательств, неправомерном обороте средств платежей, превышении должностных полномочий и других.
«Следствием установлено, что братьями Махониными создано преступное сообщество в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в большинстве своем направленных на хищение имущества жителей региона. К совершению отдельных преступлений было привлечено действующее должностное лицо органов внутренних дел», — прокомментировали в Следственном комитете России.
Андрей Махонин задержан в Каслинском районе сотрудниками УФСБ и ОБОП ГУ МВД России по Челябинской области.
* Объединение признано экстремистским, деятельность которого на территории РФ запрещена.