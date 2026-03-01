Задержан один из организаторов преступного сообщества «Махонинские»*

Всего в преступном сообществе состояло 15 местных жителей в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении более 10 преступлений: в создании преступного сообщества и участии в нем, похищении человека, совершении разбойных нападений, серии вымогательств, неправомерном обороте средств платежей, превышении должностных полномочий и других.