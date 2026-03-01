Полиция задержала 19-летнюю челябинку в ходе рейда на спа-салон

В результате проверки четверо сотрудниц были доставлены в полицию для прохождения процедуры дактилоскопии и проверки по федеральным базам данных. По итогам мероприятий в отношении одной из сотрудниц, 19-летней челябинки, составили административный протокол за занятие проституцией.