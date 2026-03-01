Полиция задержала 19-летнюю челябинку в ходе рейда на спа-салон

По сигналу местных жителей сотрудники отдела уголовного розыска УМВД по Челябинску совместно с бойцами ОМОН провели проверку законности работы спа-салона в Тракторозаводском районе. Проверяющие внимательно изучили документацию заведения и опросили работающих там девушек относительно предоставления запрещенных интимных услуг.
В результате проверки четверо сотрудниц были доставлены в полицию для прохождения процедуры дактилоскопии и проверки по федеральным базам данных. По итогам мероприятий в отношении одной из сотрудниц, 19-летней челябинки, составили административный протокол за занятие проституцией.
Полиция напоминает гражданам, что любые сведения о нелегальной деятельности учреждений подобного типа можно передать анонимно в ближайшее отделение полиции или позвонив по номеру экстренной службы 102. Подобные меры контроля будут продолжены на постоянной основе.