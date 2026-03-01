Ричмонд
Иран атаковал более 20 баз США и оборонный комплекс в Тель-Авиве

КСИР заявил о масштабном ответном ударе по военным объектам США и Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о масштабном ответном ударе по военным объектам США и Израиля после недавних совместных ударов Вашингтона и Тель-Авива.

По официальным данным, Иран направил ракеты и беспилотники по 27 американским базам в регионе, а также по израильским объектам, в том числе по командному центру и оборонному комплексу в Тель-Авиве, включая авиабазу Tel Nof и штаб армии в центральной части города.

Атаки по базам США, по данным Ирана, охватили объекты в нескольких странах Персидского залива, где размещены американские военные силы. КСИР назвал эти удары частью «ответных мер» на удары, нанесённые Тегерану ранее США и Израилем.

Ранее МИД Ирана выпустил заявление после ударов США и Израиля.

