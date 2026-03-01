Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит

16
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате нападения в своем офисе в субботу ранним утром. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
По данным источника, Хаменеи находился на рабочем месте и занимался государственными делами, когда произошла атака.
