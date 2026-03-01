Ричмонд
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате нападения в своем офисе в субботу ранним утром. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.По данным источника, Хаменеи находился на рабочем месте и занимался государственными делами, когда произошла атака.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше