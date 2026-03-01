В Шымкенте пресечена афера с биткоинами на 2,5 млн долларов

Сотрудники Министерства внутренних дел Республики Казахстан пресекли мошенничество и вымогательство в особо крупном размере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следствия, подозреваемый завладел бизнесом стоимостью около 2,5 млн долларов США, инициировав его переоформление под предлогом расчёта в криптовалюте.
После завершения сделки бывшему владельцу были переданы недостоверные данные для доступа к криптокошельку — фактической оплаты произведено не было.
Позднее фигурант потребовал 250 тысяч долларов за нераспространение якобы имеющихся компрометирующих материалов.
Его задержали при получении части суммы — 150 тысяч долларов.
Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и вымогательства.