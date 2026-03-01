Ричмонд
Студент из Ачинска сдал банковский счет в аренду мошенникам и попал под «уголовку»

В Ачинске полицейские задержали 16-летнего студента техникума, сдавшего банковский счет в аренду мошенникам. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Полицейские выяснили, что в октябре 2025 года юноша нашел в интернете объявление с предложением легкого заработка. Ачинец прошел по указанной ссылке и в одном из мессенджеров связался с «работодателем». Суть предложения заключалась в переводе денег, поступивших на его банковский счет, на реквизиты, предоставленные куратором. За свои услуги парень получал 4% от суммы транзакции в качестве вознаграждения. За месяц ему поступило 200 тыс. рублей, которые он перенаправил указанным адресатам, заработав при этом 8 тыс.

В отношении ранее судимого парня возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ. Фигуранту была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сотрудники полиции обращают внимание подростков на незаконность такого заработка. Сдача в аренду своих банковских счетов, аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах влечет за собой уголовную ответственность.