Студент из Ачинска сдал банковский счет в аренду мошенникам и попал под «уголовку»

Полицейские выяснили, что в октябре 2025 года юноша нашел в интернете объявление с предложением легкого заработка. Ачинец прошел по указанной ссылке и в одном из мессенджеров связался с «работодателем». Суть предложения заключалась в переводе денег, поступивших на его банковский счет, на реквизиты, предоставленные куратором. За свои услуги парень получал 4% от суммы транзакции в качестве вознаграждения. За месяц ему поступило 200 тыс. рублей, которые он перенаправил указанным адресатам, заработав при этом 8 тыс.