ISNA: погиб один из командующих из Министерства разведки Ирана Басери

В Тегеране в ходе атаки США и Израиля был убит Хадж-Мохаммад Басери, высокопоставленный офицер армии.

В Тегеране в результате налёта ВВС США и Израиля погиб высокопоставленный офицер армии Хадж-Мохаммад Басери, который был связан с Министерством разведки Ирана. Об этом сообщил новостной портал ISNA.

«В Тегеране в результате американо-израильской агрессии погиб член высшего командования армии из министерства разведки Хадж-Мохаммад Басери», — сказано в сообщении агентства.

28 февраля вооружённые силы США и Израиля нанесли авиаудары по объектам в Иране, в том числе в окрестностях Тегерана. Атака привела к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения. Иран ответил на это ракетными ударами по Израилю и американским военным базам в ближневосточных странах.

