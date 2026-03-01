ISNA: погиб один из командующих из Министерства разведки Ирана Басери

«В Тегеране в результате американо-израильской агрессии погиб член высшего командования армии из министерства разведки Хадж-Мохаммад Басери», — сказано в сообщении агентства.
28 февраля вооружённые силы США и Израиля нанесли авиаудары по объектам в Иране, в том числе в окрестностях Тегерана. Атака привела к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения. Иран ответил на это ракетными ударами по Израилю и американским военным базам в ближневосточных странах.
