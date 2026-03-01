За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 12 пожаров

В Минусинске пожар произошел в многоквартирном жилом доме. В результате огнем повреждены потолочное перекрытие, пол и стена на общей площади 10 квадратных метров. На месте работали две единицы техники и шесть сотрудников пожарной охраны. По предварительным данным, причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.