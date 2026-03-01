Ричмонд
За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 12 пожаров

Один из пожаров произошел в садовом обществе «Колос» Минусинского муниципального округа. Огонь повредил веранду дачного дома на площади 5 квадратных метров.

Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

В Минусинске пожар произошел в многоквартирном жилом доме. В результате огнем повреждены потолочное перекрытие, пол и стена на общей площади 10 квадратных метров. На месте работали две единицы техники и шесть сотрудников пожарной охраны. По предварительным данным, причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Происшествий на водных объектах за отчетный период не зарегистрировано.