В Екатеринбурге арестовали двух подростков-неонацистов

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, «разработка» подозреваемых велась еще с 2025 года. Задержания же проводились по отдельности, утром 26 февраля. «В телефоне одного из них оперуполномоченные обнаружили фото поддельного удостоверения на имя лейтенанта юстиции ГУВД Москвы. В поле зрения компания попала сразу после того, как ее члены провели устрашающую акцию по избиению местного жителя, который не соответствовал их идеалам. Таким образом они хотели самоутвердиться. Члены группы воспитывались законными представителями. Мать одного из них — педагог», — сообщил полковник Горелых.