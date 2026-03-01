Житель Фрязино предстанет перед судом за попытку убийства предпринимателя

61-летнему Анатолию Молчану предъявлено обвинение в покушении на убийство бизнесмена в подмосковном Фрязино. Преступление было совершено в ночь с 9 на 10 февраля. На почве личного конфликта злоумышленник прикрепил самодельное взрывное устройство к автомобилю предпринимателя Сергея Щ. Когда бизнесмен сел в машину, прогремел взрыв. Мужчина выжил, но получил осколочное ранение. Вычислить преступника удалось благодаря анализу ДНК, оставленной на месте преступления. На допросе Молчан полностью признал свою вину. Следствие ходатайствует о его немедленном аресте.