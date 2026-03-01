Ричмонд
В Крыму пожарам подвержены более 500 населенных пунктов

Более 500 населенных пунктов в Крыму подвержены пожарам.

Источник: Главное управление МЧС по Республике Крым

В Крыму пожарам подвержены более 500 населенных пунктов, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на замначальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС России по республике Игоря Скуртула.

При этом в прошлом году в списке было 430 сел и поселков.

К началу пожароопасного сезона руководства муниципалитетов должны подготовить границы населенных пунктов, чтобы не допустить перехода огня. Скуртул отметил, в этом сезоне будут внимательно следить за ситуацией в Белогорском, Советском и Симферопольском районах, так как в прошлом году там произошло больше всего пожаров.

Напомним, в январе женщина погибла при пожаре в Джанкойском районе Крыма. Ночью в Джанкое загорелась кровля частного дома. Огонь охватил 56 квадратных метров. Пожарные потушили пламя, но при разборе конструкцией обнаружили тело погибшей женщины.

