В Крыму пожарам подвержены более 500 населенных пунктов

К началу пожароопасного сезона руководства муниципалитетов должны подготовить границы населенных пунктов, чтобы не допустить перехода огня. Скуртул отметил, в этом сезоне будут внимательно следить за ситуацией в Белогорском, Советском и Симферопольском районах, так как в прошлом году там произошло больше всего пожаров.