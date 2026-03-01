СК раскрыл подробности подрыва коммерсанта во Фрязино

Жителю Подмосковья предъявлено официальное обвинение в покушении на жизнь предпринимателя в городе Фрязино. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий, мужчина полностью признал свою вину. Следствие установило, что злоумышленник закрепил взрывное устройство под автомобилем своего соседа, с которым находился в затяжном конфликте. Бомба сработала в момент, когда бизнесмен пересекал железнодорожные пути, в результате чего пострадавший получил ранение.
«(Фигуранту) предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и покушении на убийство предпринимателя, совершенном общеопасным способом», — пояснила представитель ведомства.
Подозреваемого удалось задержать на одном из вокзалов Ростова-на-Дону, куда он уехал, пытаясь скрыться от правосудия. Решающую роль в раскрытии преступления сыграла генетическая экспертиза: на изъятых с места происшествия частях машины криминалисты обнаружили биологические следы обвиняемого. На допросе у следователей задержанный подтвердил, что на преступление его толкнула личная неприязнь.
«Сегодня следствие ходатайствует перед судом о его аресте», — добавила сотрудница следственного органа.
