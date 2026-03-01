СК раскрыл подробности подрыва коммерсанта во Фрязино

Жителю Подмосковья предъявлено официальное обвинение в покушении на жизнь предпринимателя в городе Фрязино. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий, мужчина полностью признал свою вину. Следствие установило, что злоумышленник закрепил взрывное устройство под автомобилем своего соседа, с которым находился в затяжном конфликте. Бомба сработала в момент, когда бизнесмен пересекал железнодорожные пути, в результате чего пострадавший получил ранение.