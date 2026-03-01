Ричмонд
Очередного наркокурьера задержала полиция в Нижнем Новгороде

32-летний мужчина — курьер-закладчик одного из интернет-магазинов, который сбывал запрещенные вещества бесконтактным способом.

Полицейские в Ленинском районе Нижнего Новгорода задержали мужчину 1993 года рождения, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В его квартире во время обыска был обнаружен гашиш объемом почти 100 граммов, упаковка, электронные весы, магниты и пакет с неизвестным веществом.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. Подозреваемому грозит уголовное наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Мужчина свою вину признал полностью, следственные действия продолжаются.