Приехавший в гости к брату пожарный спас женщину из огня в Протасах

Загорелся частный дом на улице Липовой в посёлке Протасы. Командир 4 пожарно-спасательной части Сергей Удалов в этот момент отдыхал в гостях у родственника. Соседи сообщили, что из окон одного из домов идет дым. Пожарный не смог остаться в стороне и кинулся тех, кто был в здании.