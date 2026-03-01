Приехавший в гости к брату пожарный спас женщину из огня в Протасах

Пожарный, приехавший в свой выходной в гости к брату, спас женщину из огня, сообщает МЧС по Пермскому краю.
Загорелся частный дом на улице Липовой в посёлке Протасы. Командир 4 пожарно-спасательной части Сергей Удалов в этот момент отдыхал в гостях у родственника. Соседи сообщили, что из окон одного из домов идет дым. Пожарный не смог остаться в стороне и кинулся тех, кто был в здании.
«Когда подбежали к месту пожара, я увидел клубы дыма из окон. Заметил, что в доме женщина, — и бросился за ней. Внутри все было в дыму, по потолку гулял огонь. В небольшом помещении нашел ее, взял за рукав и помог выбраться на свежий воздух», — рассказывает Сергей.
Огонь охватил 120 квадратных метров. Пожар ликвидировали 27 специалистов на семи машинах. Сейчас устанавливается причина возгорания.