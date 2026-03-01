Прокуратура обжаловала приговор Гусевой по делу об убийстве сына

Присяжные в составе восьми человек 13 февраля оправдали Гусеву, она была освобождена из-под стражи в зале суда, а дело получило еще больший общественный резонанс. По утверждению следствия, как рассказывала пресс-служба Свердловского областного суда, в апреле 2025 года 41-летняя Гусева избила своего трехлетнего сына в квартире в Екатеринбурге и в течение суток не оказывала ему помощи. Обвинение полагало, что в день возвращения из детской больницы мать могла вновь применить насилие к ребенку, который скончался от полученных травм.