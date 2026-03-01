Прокуратура обжаловала приговор Гусевой по делу об убийстве сына

Присяжные в составе восьми человек 13 февраля оправдали Гусеву, она была освобождена из-под стражи в зале суда, а дело получило еще больший общественный резонанс. По утверждению следствия, как рассказывала пресс-служба Свердловского областного суда, в апреле 2025 года 41-летняя Гусева избила своего трехлетнего сына в квартире в Екатеринбурге и в течение суток не оказывала ему помощи. Обвинение полагало, что в день возвращения из детской больницы мать могла вновь применить насилие к ребенку, который скончался от полученных травм.
Гусевой вменяли три статьи: убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ребенку с особой жестокостью и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.
«Вид жалобы: апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт. Заявитель: прокурор», — следует из карточки дела Гусевой.
Жалоба была зарегистрирована в суде 27 февраля.
Суд 16 февраля окончательно оправдал жительницу Екатеринбурга, за ней признано право на реабилитацию, а дело направили в органы предварительного следствия для установления обвиняемого.
В разговоре с прессой до итогового заседания сама Гусева говорила, что ее сына мог убить ее знакомый. Адвокат Гусевой Александр Козлов уточнял РИА Новости, что мотивов у матери убивать своего ребенка не было, она признана вменяемой, психических расстройств у нее не обнаружено. Дело поступило в суд с прорехами, считал защитник.