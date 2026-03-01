Милиция пришла домой к минчанину, который смотрел телевизор — что было дальше. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 62-летняя жительница Минска, у которой из частного дома при неизвестных обстоятельствах пропал телевизор. Сотрудники милиции смогли установить, что к краже причастен 52-летний минчанин.
В доме минчанки, который подлежит сносу, никто не живет. Но женщина не успела вывезти все имущество. Заметив, что дом пустует, мужчина проник внутрь и украл телевизор. Он принес его домой, затем купил пульт и смотрел до тех пор, пока к нему не пришла милиция.
В ГУВД уточнили, что телевизор был изъят, его вернут минчанке. Сумма ущерба составила 400 рублей. Уголовное дело было заведено по факту кражи.
