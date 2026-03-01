Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция пришла домой к минчанину, который смотрел телевизор — что было дальше

В Минске милиция пришла домой к мужчине, смотревшему телевизор.

Источник: Комсомольская правда

Милиция пришла домой к минчанину, который смотрел телевизор — что было дальше. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась 62-летняя жительница Минска, у которой из частного дома при неизвестных обстоятельствах пропал телевизор. Сотрудники милиции смогли установить, что к краже причастен 52-летний минчанин.

В доме минчанки, который подлежит сносу, никто не живет. Но женщина не успела вывезти все имущество. Заметив, что дом пустует, мужчина проник внутрь и украл телевизор. Он принес его домой, затем купил пульт и смотрел до тех пор, пока к нему не пришла милиция.

В ГУВД уточнили, что телевизор был изъят, его вернут минчанке. Сумма ущерба составила 400 рублей. Уголовное дело было заведено по факту кражи.

Тем временем ОМОН задержал минчанина, утопившего в уборной два смартфона.

Ранее в Беларуси суд наказал отца, отказавшегося платить алименты на чужого ребенка.

Также мы писали, что в Минске пенсионерка лишилась крупной суммы денег, сказав кодовое слово «чашка».